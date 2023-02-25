Мир 25 февраля 2023, 12:54 Медработникам Украины перестали платить зарплату «Страна.ua»: украинские медики не получают зарплату с января freepik

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Власти Украины перестали платить зарплату медицинским работникам с января. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на медиков из разных регионов страны.

Выяснилось, что в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), которая занимается выплатами сотрудникам, нет средств. Службе перечисляет деньги украинский Минздрав. Те, в свою очередь, не смогли добиться перевода гривен от министерства финансов.

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«На сегодняшний день проект Минфин не согласовал. Как только проект паспорта согласует Минфин и утвердит Минздрав соответствующим приказом, НСЗУ сможет возобновить платежи», — говорится в ответе медикам.

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Ранее стало известно о планах украинских властей по урезанию денежного довольствия военнослужащим. С марта бойцы ВСУ получат намного меньше денег, чем получали раньше. Это касается не только дополнительных поощрений, но и самих зарплат.