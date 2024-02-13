Мир 13 февраля 2024, 01:43 «Медленный разгром». Россия устроила для ВСУ артиллерийское давление Guardian: ВСУ не могут ответить на удары артиллерии России из-за нехватки оружия РИА «Новости»

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Солдаты ВСУ становятся беззащитными перед огневой мощью российской армии из-за нехватки артиллерийских снарядов. Об этом аналитик Королевского института оборонных исследований Сэм Крэнни-Эванс заявил в интервью газете The Guardian.

«Украинцы больше не могут подавлять российскую артиллерию. А если ВСУ не в состоянии вести ответный огонь, все, что они могут сделать — это попытаться выжить», — отметил он

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По словам военного эксперта, сейчас украинские военнослужащие расходуют в пять раз меньше снарядов в день, по сравнению с российской. Задержка помощи со стороны США сделает это соотношение еще более «удручающим».

«Если Европа не восполнит этот пробел, начиная с 2025 года Украине грозит медленный и постепенный разгром», — резюмировал Крэнни-Эванс.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее заявил, что Украина достигла критической точки конфликта на фоне сокращения помощи. Как сообщило агентство Bloomberg, американский лидер обеспокоен тем, что союзники Киева бросают его в сложный момент.