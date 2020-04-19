Медицинскую маску надели на скульптуру «Писающий мальчик» в Брюсселе

Бельгийцы уже месяц живут в условиях изоляции и других ограничительных мер из-за пандемии уханьского вируса. Всего в Бельгии заразились 38 496 человек. От COVID-19 умерли 5683 инфицированных. С самого начала пандемии в этой стране всем не хватало медицинских масок. В бельгийских аптеках их нет до сих пор.

Всего в мире 2019-nCoV подхватили уже более 2,3 миллиона человек. По последним данным, в России выявили 42 853 зараженных. Скончался из-за последствий инфекции 361 человек.Чтобы предотвратить распространение заразы из Уханя, российские власти объявили весь апрель нерабочим. Во многих регионах ввели режим жесткой самоизоляции.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил сограждан с Пасхой и заявил что у России есть все необходимое, чтобы пройти через трудности.