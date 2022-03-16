Мединский: России нужна свободная и независимая Украина

Позиция российской делегации на переговорах с Украиной по урегулированию нынешней ситуации не поменялась, РФ хочет видеть соседнюю страну свободной и независимой. Об этом ТАСС сообщил помощник президента России Владимира Путина, представитель делегации РФ на переговорах Владимир Мединский.

«Цель России на переговорах с Украиной не менялась, Москве нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина», — заявил Мединский.

Он отметил, что задачей российской стороны является достижение договоренности на длительную перспективу.

«Россия хотела бы достичь с Украиной договоренности на поколения, чтобы жить в мире», — добавил делегат.

Ранее российская и украинская стороны провели три раунда переговоров в очном формате, четвертый прошел в видеорежиме.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что позиции сторон во время процесса переговоров начинают выглядеть более реалистичными.