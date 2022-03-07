Мединский: ряд украинских руководителей уже не подчиняются Киеву

Ряд украинских руководителей уже перестали подчиняться Киеву, отметил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он затруднился «подобрать правильное слово, чтобы это описать».

«Они не подчиняются центру и ведут себя не по законам войны и даже не по законам чести. Опять же, не хотел бы здесь… вы сами найдете правильное слово», — подчеркнул Мединский.

Ранее он озвучил темы третьего раунда переговоров России и Украины, которые начались в Беловежской Пуще. Это «все те же самые» вопросы внутриполитического урегулирования, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.

Как напомнили «Известия», первые два этапа переговоров прошли 28 февраля в Гомельской области Белоруссии и 3 марта в Беловежской Пуще. Сторонам удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов, среди которых — организация гуманитарных коридоров для мирного населения.

Впрочем, как отметил 7 марта президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, украинские националисты препятствуют эвакуации мирных жителей, прибегая в отношении них «к насилию и разного рода провокациям». Путин призвал ЕС внести реальный вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия требует от Украины прекратить военные действия, изменить свою Конституцию, закрепив нейтралитет, признать Крым российской территорией, а сепаратистские Донецкую и Луганскую республики — независимыми территориями.