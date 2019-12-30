    30 декабря 2019, 20:53

    Мединский предложил мэру Вильнюса вернуть Польше ее территории

    Ирина Нагайникова

    Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс отказал в проведении концерта «Песни Победы» в 2020 году из-за «российской пропаганды». Министр культуры РФ Владимир Мединский напомнил, как Литва получила свои территории. Об этом сообщил сайт RT.

    Шимашюс написал в Facebook об отмене концерта, на котором должны были выступить Soprano и «Хор Турецкого». По словам мэра, городские власти усмотрели в нем «российскую пропаганду».

    Он заявил, что «свободному Вильнюсу» не нужна символика СССР, и ностальгии к ней местное население не испытывает.

    Мединский ответил на это заявление предложением освежить в памяти новейшую историю. По его словам, «даже в экзотических воззрениях на историю надо придерживаться хоть какой-то последовательности».

    «Ибо если итоги Второй мировой „политически ошибочны“, если СССР не победитель и освободитель, а „агрессор“ и „поджигатель“, то… чего, собственно, вы, гражданин мэр, раскомандовались в чужом городе? Ибо тогда надо вам вернуть „старый польский Вильно“ Польше. Ведь нынешняя территория Литвы вместе со столицей — это прямой результат дипломатических и военных побед Советского Союза», — пояснил министр.

    Мединский омтетил, что среди европейских государств Литва стала крупнейшим «выгодоприобретателем» от побед Советского Союза.

    Он посоветовал Шимашюсу «заглянуть в учебник новейшей истории, прежде чем выступать с политическими декламациями».