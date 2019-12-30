Мединский предложил мэру Вильнюса вернуть Польше ее территории

Шимашюс написал в Facebook об отмене концерта, на котором должны были выступить Soprano и «Хор Турецкого». По словам мэра, городские власти усмотрели в нем «российскую пропаганду».

Он заявил, что «свободному Вильнюсу» не нужна символика СССР, и ностальгии к ней местное население не испытывает.

Мединский ответил на это заявление предложением освежить в памяти новейшую историю. По его словам, «даже в экзотических воззрениях на историю надо придерживаться хоть какой-то последовательности».

«Ибо если итоги Второй мировой „политически ошибочны“, если СССР не победитель и освободитель, а „агрессор“ и „поджигатель“, то… чего, собственно, вы, гражданин мэр, раскомандовались в чужом городе? Ибо тогда надо вам вернуть „старый польский Вильно“ Польше. Ведь нынешняя территория Литвы вместе со столицей — это прямой результат дипломатических и военных побед Советского Союза», — пояснил министр.

Мединский омтетил, что среди европейских государств Литва стала крупнейшим «выгодоприобретателем» от побед Советского Союза.

Он посоветовал Шимашюсу «заглянуть в учебник новейшей истории, прежде чем выступать с политическими декламациями».