Мир 24 февраля 2023, 07:23 Мединский опроверг заявления МИД Швейцарии о переговорах по украинскому конфликту Мединский: Россия не ведет переговоры в Женеве по конфликту на Украине РИА «Новости»

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Помощник президента РФ Владимир Мединский отреагировал на заявление главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, что якобы в Женеве ведутся тайные переговоры по украинскому конфликту. Российская сторона категорически опровергла эти сообщения. Об этом РИА «Новости» заявил Мединский.

«Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут», — сказал он.

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По словам Иньяцио, Киев не раз обращался к властям Швейцарии с просьбой представлять интересы Украины в России. Однако как утверждает глава МИД страны, Москва ответила отказом. Более того Кассис заявил, что в Женеве все же ведутся переговоры, но не так, как хотелось бы сторонам. Якобы, они проходят не на столь высоком уровне.

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Между тем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит искать диалог с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине.