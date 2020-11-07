Медики вышли на марш в Минске

Еще до начала акции возле первой Городской клинической больницы в Минске были замечены припаркованные микроавтобусы, автозаки, легковые автомобили правоохранителей, а также обычный городской автобус, в котором, вероятно, находятся силовики. Кроме того, милиционеры выборочно проверяют документы у проходящих мимо людей.

Уже через десять минут после начала акции возле больницы силовики задержали несколько десятков протестующих, их забрали в микроавтобусы, сообщает РИА «Новости». Сейчас обстановка спокойная, но милиция продолжает дежурить на территории.

Белорусская оппозиция призвала собраться на сегодняшний митинг медицинских работников, которые тоже несогласны с политикой действующей власти. Волнения в Белоруссии продолжаются с 9 августа. В тот день Александр Лукашенко снова занял пост президента страны.

Накануне в отношении активных участников беспорядков на БМЗ завели уголовное дело, уточняет «Газета.ru».