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    07 ноября 2020, 12:57

    Медики вышли на марш в Минске

    Анастасия Калинина

    В субботу в Минске началась несанкционированная акция протеста - «марш медиков». В связи с этим милиция стянула дополнительные силы к месту сбора — в районе станции метро «Академия наук». Также уже известно о первых задержаниях. Об этом с места событий сообщил корреспондент РИА «Новости».

    Еще до начала акции возле первой Городской клинической больницы в Минске были замечены припаркованные микроавтобусы, автозаки, легковые автомобили правоохранителей, а также обычный городской автобус, в котором, вероятно, находятся силовики. Кроме того, милиционеры выборочно проверяют документы у проходящих мимо людей.

    Уже через десять минут после начала акции возле больницы силовики задержали несколько десятков протестующих, их забрали в микроавтобусы, сообщает РИА «Новости». Сейчас обстановка спокойная, но милиция продолжает дежурить на территории.

    Белорусская оппозиция призвала собраться на сегодняшний митинг медицинских работников, которые тоже несогласны с политикой действующей власти. Волнения в Белоруссии продолжаются с 9 августа. В тот день Александр Лукашенко снова занял пост президента страны.

    Накануне в отношении активных участников беспорядков на БМЗ завели уголовное дело, уточняет «Газета.ru».