14 ноября 2022, 15:25
Медики выписали из больниц 57 пострадавших при взрыве в Стамбуле
Губернатор Стамбула Ерликая: шесть пациентов остаются в интенсивной терапии после теракта
Из больниц выписали 57 пострадавших в результате теракта на улице Истикляль в Стамбуле. Об этом сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая на своей странице в Twitter.
«57 пострадавших были выписаны, 18 пациентов находятся в больничных палатах, шесть пациентов — в отделении интенсивной терапии», — написал он.
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Двое пациентов еще находятся в тяжелом состоянии. Национальности погибших и раненых власти Турции не уточняют.
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В воскресенье днем 13 ноября в центре Стамбула прогремел взрыв, в результате шесть человек погибли, более 80 — понадобилась медицинская помощь. Среди пострадавших оказались трое россиян. По предварительным данным, теракт могла совершить женщина, ее задержали.
Исполнители теракта собирались сбежать в Грецию. МВД Турции отказалось принимать соболезнования американского посольства после того, как узнало, кто координировал нападение. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и подтвердил готовность сотрудничать в борьбе с терроризмом.
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