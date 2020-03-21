Медики назвали новый симптом заражения коронавирусом

В британской ассоциации оториноларингологии (ENT) назвали новый симптом заражения новым коронавирусом — это полная или частичная потеря обоняния.

Существуют убедительные доказательства в Южной Корее, Китае и Италии, что у значительного числа людей с подтвержденным заражением коронавирусом появилась полная или частичная потеря обоняния, отмечают специалист в материале, опубликованном на сайте ENT. При этом в Германии у двоих из трех инфицированных есть аносмия (потеря обоняния).



Как сообщила газета Independent, все больше пациентов жалуются на наличие аносмии при отсутствии каких-либо иных симптомов заражения. Этот признак широко обсуждается медиками из разных регионов с высоким количеством зараженных, говорится в статье.

Путем требования самоизоляции людей с потерей обоняния на неделю можно было бы снизить число тех, кто переносит инфекцию, но не подозревает о заражении коронавирусом, отметили британские ученые.

В мире новым типом коронавируса заражены уже более 303 тысяч человек. Только за сутки этот показатель увеличился на 50 тысяч. Почти 13 тысяч скончались. Вылечится удалось 94,6 тысячи пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.