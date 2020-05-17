Медики больницы в Брюсселе повернулись к кортежу правительства спиной из-за провала системы здравоохранения

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес приехала в больницу «Сен-Пьер» в Брюсселе, чтобы поддержать медиков. Персонал выстроился в коридор и повернулся к кортежу спиной, чтобы продемонстрировать свое отношение к провалу бельгийского здравоохранения в период пандемии.

Видео молчаливой акции опубликовал на своей странице в Twitter лидер ультранационалистической партии «Фламандский интерес» Том ван Грикен.

«Когда премьер-министр Бельгии Софи Вильмес сегодня приехала в больницу в Брюсселе, медики отвернулись от ее машины. В Бельгии самые высокие показатели смертности от СОVID-19 на душу населения. Это провал правительства», — написал ван Грикен.

Он добавил, что руководство страны не заслуживает лучшего к себе отношения. По последним данным, в бельгии выявили 55280 случаев COVID-19. Умерли более девяти тысяч человек. Ранее правительство Бельгии сообщило, что страна преодолела пик заболеваемости еще 12 мая. В начале мая в Бельгии начали ослаблять ограничения, которые ввели ранее из-за пандемии коронавируса.