Медика из Сингапура госпитализировали из-за передозировки вакциной Pfizer

Пострадавший работал именно в этом медицинском учреждении. Большую дозу препарата он получил 14 января. Ошибку выявили сразу же после инъекции, поэтому сотрудника центра немедленно госпитализировали.

Никаких побочных эффектов не зафиксировано.

«Внутреннее расследование показало, что случившееся стало результатом человеческой ошибки, возникшей из-за несогласованных действий персонала, который занимался вакцинацией», — говорится в сообщении.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Сингапуре в конце 2020 года. Первыми препарат Pfizer — BioNTech получили медицинские работники, следом за ними — члены правительства во главе с премьер-министром Ли Сянь Луном и граждане из группы риска. Масштабная вакцинация началась с 27 января. Прогнозируется, что большинство жителей поставят прививки к III кварталу 2021 года.

Власти также пообещали выплачивать по 10 тысяч сингапурских долларов (7,5 тысячи долларов США) при серьезных побочных эффектах от вакцины. В случае смерти или тяжелых осложнений, сильно влияющих на дальнейшую жизнь, правительство выплатит по 225 тысяч сингапурских долларов (169 тысяч долларов).

Ранее американский конгрессмен Стивен Линч заразился коронавирусом после того, как привился вакциной от компании Pfizer. В январе демократ получил вторую дозу препарата, но тест на коронавирус показал положительный результат.