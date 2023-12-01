Мир 01 декабря 2023, 05:19 Медик ВСУ призналась, что чуть не расстреяла украинских военных Медик ВСУ Анастасия Муцей заявила, что хотела расстрелять трех украинских военны РИА «Новости»

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Украинские военные нередко проявляют непрофессионализм на поле боя. Об этом в интервью местного телеканала «1+1» заявила врач ВСУ Анастасия Муцей.

«Были три деда (пожилых мобилизованных украинцев — прим. ред.), которых я вела на позиции. Я думала, я их расстреляю. Он остановился там, где нельзя останавливаться <…>. Сказала: „Если ты сейчас не встанешь, я стрельну и пойду дальше“. И он встал и пошел», — поделилась медик.

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Муцей добавила, что в ряды ВСУ часто попадают бойцы, которые совсем не умеют обращаться с техникой и оружием. Они не знают, как пользоваться пулеметами и даже гранатами.

«Один вообще на гранате подорвался сам, когда вкручивал», — отметила девушка.

Ранее военный аналитик Чжан Дяньчэн предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский уже пожалел о своих решениях, которые привели к началу специальной военной операции. Он отметил, обстрелы ДНР и ЛНР в сочетании с провокациями Запада не могли привести к другому результату, а теперь ВСУ несут огромные потери.