Медик из Норвегии умер после вакцинации препаратом AstraZeneca

Один из норвежских медиков, ранее госпитализированных после вакцинации против коронавируса, умер. В стране использовали препарат британско-шведской компании AstraZenеса.

«В субботу агентство и национальный институт здравоохранения сообщили, что трое получивших вакцину госпитализированы по причине образования тромбов. Больница сообщила, что один из них умер», — рассказал в понедельник на пресс-конференции медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен, сообщил ТАСС.

По его словам, во всех трех случаях речь идет о редкой болезни: очень необычной комбинации низкого числа тромбоцитов, тромбов в крупных и малых сосудах и кровоизлияний.

Мадсен указал, что сейчас на национальном и европейском уровнях проводится исследования связи образования тромбов и вакцинации препаратом AstraZeneca. Он отметил, что все три медика были здоровы, однако больница пытается выяснить, были ли них какие-то схожие черты. Он добавил, что больше сообщений о подобных серьезных осложнениях в агентство не поступало.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса с помощью препарата компании AstraZeneca. В его пресс-релизе сказано, что в настоящее время ведется расследование всех подозрительных случаев, однако пока нет указаний на то, что вакцинация привела к данным осложнениям, которые не указаны в качестве побочных эффектов.

На пошлой неделе Дания, Норвегия и ряд других стран временно приостановили применение вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся.