Медиаменеджер Карманов заявил, что креативные индустрии помогут адаптироваться рынку России к текущей ситуации

Медиаменеджер Роман Карманов заявил, что российские предприниматели смогут адаптироваться к текущей ситуации при помощи креативных индустрий. Об этом сообщило издание «Политика сегодня».

Он рассказал, что сейчас представители экономики России в растерянности из-за перемен, возникших на фоне спецоперации на Украине. Этот вопрос они обсудили за круглым столом «Перспективы и возможности креативной экономики в новой реальности».

«Настало время, когда первичны культура и творчество, а к трендам, которые задают креативные сообщества, присоединяется бизнес, на них ориентируются, их отслеживают», — рассказал Карманов.