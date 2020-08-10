Медиамагната Джимми Лая задержали в Гонконге

Полиция задержала в Гонконге медиамагната, основателя таблоида Apple Daily Джимми Лая. Как пишет South China Morning Post со ссылкой на информированный источник, его подозревают в нарушении о защите национальной безопасности.

СМИ пишут, что Лай — извесный продемократический бизнесмен Китая. Его задержали в собственном особняке в Коулуне рано утром 10 августа.

«Он был задержан за сговор с иностранным государством, произнесение крамольных слов и заговор с целью обмана», — сказано в сообщении газеты.

Дело в том, что Джимми Лай в 2019 году выступил в поддержку антиправительственных протестов в Гонконге. Они вспыхнули после внесения поправок в закон об экстрадиции. Тогда в целом по региону было задержано более 9,2 тысячи человек.

В конце июня2020 года в Китае был принят закон о национальной безопасности страны, который описывает четыре вида преступлений в Гонконге, считающиеся угрозой для государственности: сепаратистская деятельность, попытки подрыва госвласти, террористическая деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами с целью поставить под угрозу нацбезопасность.