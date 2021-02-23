Попавшие под санкции украинские телеканалы создали медиахолдинг «Новости»

Три украинских телеканала — «112 Украина», NewsOne и ZIK — которые попали под санкции властей Украины, зарегистрировали ООО «Медиахолдинг «Новости». Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Его слова процитировал ТАСС. Агентство отметило, что учредителями холдинга выступили 100 человек. Ткаченко добавил, что медиахолдинг зарегистрировали 18 февраля.

«Запрещенная «Тройка Медведчука», что называла себя «Медиахолдинг «Новости», натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием», — отметил министр культуры Украины.

«Запрещенной тройкой Медведчука» некоторые представители властей Украины называют три телеканала, которые попали под санкции — их ассоциируют с главой политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Владимир Зеленский ввел санкции против трех украинских каналов в начале февраля. Их объявил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Медведчук осудил решение президента Украины и назвал его незаконным.