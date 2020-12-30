Медбрат из США заразился коронавирусом после вакцины Pfizer

Медбрат из США заразился коронавирусом после того, как привился вакциной Pfizer. Однако специалист по инфекционным заболеваниям сети медицинских центров в Сан-Диего Кристиан Рамерс считает, что в этом нет ничего неожиданного.

Сотрудник клиники написал в соцсетях, что после вакцинации у него в течение суток была боль в руке. Больше никаких симптомов не было. Но через шесть дней он почувствовал озноб, боли в мышцах и усталость. Медбрат решил сдать тест на коронавирус и получил положительный результат.

«В этом нет ничего неожиданного. Если просмотреть цифры, это как раз то, чего мы ожидаем, если кто-то подвергся воздействию», — рассказал Рамерс в интервью телеканал ABC 10News.

По его словам, мужчина мог заразиться еще до вакцинации, так как инкубационный период может длиться до двух недель. Он также не стал исключать, что заражение могло произойти и после прививки. Эксперт отметил, что для выработки защиты после вакцины должно пройти от 10 до 14 дней.

В среду власти Великобритании одобрили использование вакцины от коронавируса, разработанной фармкомпанией AstraZeneca, уточняет «Газета.ru». С 8 декабря более 600 тысяч жителей страны привились вакциной Pfizer.