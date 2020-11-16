Медалью Ушакова наградили 17 американских ветеранов

В США 17 американцев представили к государственной награде РФ. Ветеранов удостоили медали Ушакова за мужество и отвагу во время Великой Отечественной войны.

Награжденные американцы участвовали в Северных конвоях по доставке грузов и военной техники в СССР в период 194–1945 годов, уточнило посольство РФ в США на своей странице в Facebook.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации № 520 от 21 августа 2020 года медалью Ушакова награждены 17 граждан США», — указано в публикации.

Дипломаты подчеркнули, что вручение российских наград говорит о признании «личного мужества и отваги американских ветеранов».

В посольстве напомнили, что в СССР направляли через Северную Атлантику танки, самолеты, автомобили, продовольствие и стратегическое сырье. Страны антигитлеровской коалиции слали все необходимое по программе ленд-лиза.

«Поставки сопровождались боями с кораблями немецкого флота, а также атаками вражеских самолетов и подводных лодок в тяжелых погодных условиях Арктики. Тысячам моряков они стоили жизни», — отмечено в сообщении.

Дипломаты указали на важный вклад Северных конвоев в победу над гитлеровской Германией и отметили самоотверженность их участников как «высокий пример героизма для будущих поколений».

Медаль Ушакова учредили в СССР в 1944 году. Ее вручали военнослужащим ВМФ и пограничникам «за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза на морских театрах». В России наградой удостаивают моряки из состава Военно-морского флота и органов морской охраны Пограничной службы ФСБ.