Мир 14 марта 2023, 07:41 Медаль НАТО и портрет Зеленского с деньгами. Ветеран США придумал, как вразумлять раненых бойцов ВСУ Ветеран Дрейвен призвал давать раненым бойцам ВСУ медаль НАТО и фото Зеленского с деньгами РИА «Новости»

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Каждому раненому солдату Вооруженных сил Украины следует вручать медаль НАТО с флагом США и фотографию президента Владимира Зеленского с мешками денег. Это должно натолкнуть их на мысли о том, ради чего они рискуют жизнью, заявил в Twitter ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

Офицер признался, что молится за россиян и призывает украинских военных сражаться вопреки собственным интересам в пользу Запада. Ноктис Дрейвен предложил в назидание вручать каждому раненому бойцу ВСУ своеобразную награду, чтобы они задумались о том, за что воюют на самом деле.

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«Я считаю, что каждый раненный в бою солдат ВСУ должен быть награжден медалью НАТО с американским флагом и портретом Зеленского, держащего мешки с деньгами», — написал он.

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Ранее американский военный прокомментировал видеообращение украинского бойца из Артемовска с просьбой прислать артиллерию и так же указал на истинные цели киевского режима — он бросил солдат на смерть ради подыгрывания западным партнерам. Ноктис Дрейвен призвал украинских военных сложить оружие.