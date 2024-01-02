Мир 02 января 2024, 05:37 «Мечтаю о ранении». Боец ВСУ назвал способ попасть в тыл и отдохнуть Украинские военные подставляются под ранение ради перевода в безопасное место РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие пытаются получить ранение, чтобы их перевели в более безопасное место или отправили в тыл на лечение. Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов в своем видеоблоге со ссылкой на свидетельства бойцов ВСУ.

По его словам, один из пехотинцев, участвующий в штурмах, поделился с ним мечтой. Боец признался, что хотел бы получить тяжелое ранение ноги.

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«Я никогда не оставлю позиции, но тяжелое ранение позволяет честно отправиться в тыл и немножко отдохнуть», — рассказал военный, пояснив, что ему сложно жить в таком режиме.

Журналист напомнил, что бойцы ВСУ практически не покидают линию соприкосновения. Его собеседник получил только 10 дней отпуска за год, а спят военные только спустя несколько суток нахождения на передовой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил планы на 2024 год. Он заявил, что «защита» востока страны, в том числе оборона важных городом и критической инфраструктуры, станет задачей номер один для ВСУ. При этом Зеленский добавил, что возвращение Донбасса и Крыма остаются приоритетной задачей Киева.