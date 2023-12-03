Мир 03 декабря 2023, 02:56 «Мечтает о другом». Немецкого бизнесмена удивили слова Елены Зеленской о муже Бизнесмен Дотком: супруга Зеленского хочет нормальной жизни РИА «Новости»

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Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена хочет другой жизни. Такое мнение высказал в соцсети Х немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

«Жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о другом, о нормальной жизни. Насколько это реально?» — заявил предприниматель.

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Дотком отметил, что более 600 тысяч украинцев погибли из-за того, что Зеленский не сдержал предвыборного обещания и не заключил мир с Россией, пока у него был шанс.

Ранее жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выступила против его переизбрания на новый срок. Елена Зеленская заявила, что нужно «придумать что-то новое».

Зеленский отменил выборы на Украине, мотивируя это тем, что большинство украинцев считают это опасным и бессмысленным. Глава государства добавил, что работа президента — очень сложная, но он не может представить свой уход с этой должности во время конфликта