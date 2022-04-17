Российские военные освободили заложников из турецкой мечети в Мариуполе

Российские военные в ходе проведения спецоперации в Мариуполе освободили заложников из турецкой мечети. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Заложники удерживалась в одном из религиозных учреждений в Приморском районе города. Российский спецназ деблокировал мечеть, уничтожив 29 националистов, среди которых присутствовали иностранные наемники.

«Заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место», — говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство отметило, что обращение освободить заложников сделал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Также за прошедшую ночь ВС РФ высокоточным ударом разгромили элементы зенитного ракетного комплекса С-300.