Российские военные освободили заложников из турецкой мечети в Мариуполе
Минобороны сообщило об освобождении заложников из турецкой мечети в Мариуполе
Российские военные в ходе проведения спецоперации в Мариуполе освободили заложников из турецкой мечети. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Заложники удерживалась в одном из религиозных учреждений в Приморском районе города. Российский спецназ деблокировал мечеть, уничтожив 29 националистов, среди которых присутствовали иностранные наемники.
«Заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место», — говорится в сообщении Минобороны.
Ведомство отметило, что обращение освободить заложников сделал президент Турции Реджеп Эрдоган.
Также за прошедшую ночь ВС РФ высокоточным ударом разгромили элементы зенитного ракетного комплекса С-300.