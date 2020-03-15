Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире

Найденный в итальянском монастыре студенткой-археологом Университета Ка-Фоскари меч, оказался гораздо древнее, чем считалось ранее. После двух лет исследований выяснилось, что артефакту пять тысяч лет, и он принадлежит к бронзовому веку.

Об этом сообщается на сайте венецианского университета. Виттория Далль’ Армеллина писала кандидатскую работу и обратила внимание на меч, датированный эпохой Средневековья. Студентке показалось, что меч очень похож на оружие, найденное в Королевском дворце в Восточной Анатолии. Находка была датирована четвертым тысячелетием до нашей эры и считалась древнейшей в мире.

Виттории и ее коллегам удалось выяснить, что меч принадлежал крупному армянскому ученому и священнику Гевонду Алишану. В конце XIX века он поучил его в подарок от торговца произведениями искусства Ерванта Хорасанджаняна. Удалось даже найти письмо, сопровождавшее подношение. Торговец написал, что артефакт был найден недалеко от Трабзона, в местечке под названием Кавак. Скорее всего, его продали Хорасанджаняну местные жители, ограбившие найденную могилу. Гевонд Алишан умер в Венеции в 1901 году. Меч был передан в дар монастырю.

Древний меч был сделан из сплава меди и мышьяка, что характерно для эпохи, предшествовавшей бронзовому веку. Из-за неоптимальных условий хранения, ученым не удалось выяснить, было ли это реальное наступательное оружие, предмет похоронного обряда или парадного снаряжения.