Вор перепутал магазины и забрался в мебельный вместо ювелирного

Вор в Белоруссии перепутал «объекты» и залез в мебельный магазин вместо ювелирного. Разозлившись из-за собственного просчета, мужчина стулом разбил дверь здания. Уйти без шума и без свидетелей не удалось. Милиция оперативно задержала горе-грабителя.

В дежурную часть Малоритского РОВД обратился прохожий, который видел, как неизвестный мужчина вылез через проем оконной рамы мебельного магазина и скрылся. Свидетель хорошо разглядел злоумышленника и подробно описал приметы мужчины и направление, в котором тот убежал. Уже через несколько минут сотрудники оперативно-дежурной службы задержали «покупателя» недалеко от места происшествия, сообщается на сайте управления внутренних дел Брестского облисполкома.

Задержанным оказался неработающий и ранее судимый житель Малориты 1988 года рождения. По его словам, во время утренней прогулки он принял мебельный магазин за ювелирный — виной всему похмельный синдром.

«С целью материального обогащения мужчина проник в помещение, разбив ногой оконную конструкцию здания», — отмечается в сообщении ведомства. Но «осознав свою ошибку», горе-грабитель взял стул и решил выместить злость на двери магазина, а заодно и на пяти фужерах, находящихся рядом. Выпустив пар мужчина бросил стул и ушел из магазина через окно.

А в городе Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа полицейские взяли квартирного вора, который попался благодаря системе GPS и собственной забывчивости. Дело в том, что злоумышленник не отключил систему геолокации в своем телефоне и она зафиксировала все его передвижения.