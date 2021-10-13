МЭА допустило возвращение мирового спроса на нефть к допандемийному уровню в 2023 году

Мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 5,2 миллиона баррелей в сутки, а к 2023 году вернется к докризисному уровню. С таким прогнозом выступило Международное энергетическое агентство.

Согласно опубликованному докладу МЭА World Energy Outlook 2021, рост спроса на нефть в 2021 году только частично покроет снижение на 8,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2020 годом.

Значительно ниже допандемийных уровней останется потребление авиатоплива, отметили эксперты. По их мнению, это главным образом связано с ограничениями на полеты между странами и медленной вакцинацией населения во многих развивающихся странах.

Вместе с тем они отметили, что спрос на автомобильный транспорт восстанавливается и, вероятно, в начале 2022 года дизельное топливо и бензин вернутся на уровень, который был до пандемии. Однако рост спроса на топливо сдерживают увеличение продаж электрокаров и повышение эффективности новых моделей, уточнили в МЭА.

Также специалисты допустили, что к 2030 году при сценарии Net Zero Emissions (NZE) глобальная политика по углеродной нейтральности обернется падением цены нефти до 36 долларов за баррель к 2030 году, еще через 20 лет стоимость может упасть до 24 долларов. По словам авторов доклада, падение цен может быть связано с тем, что при реализации стратегии NZE новые месторождения нефти и газа станут просто не нужны.