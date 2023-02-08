Мир 08 февраля 2023, 15:54 МЧС России направило в Турцию еще один самолет со спасателями и врачами на борту МЧС России: еще один самолет ведомства вылетел в Турцию для помощи после землетрясения Пресс-служба МЧС

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МЧС России направило еще один борт для помощи Турции в ликвидации последствий недавнего землетрясения. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказали сотрудники пресс-службы ведомства.

«Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Турецкую Республику со вторым эшелоном аэромобильной группировки», — сказал источник агентства.

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По его словам, на борту воздушного транспорта 50 спасателей и 11 врачей. Среди них — травматологи, нейрохирурги, хирурги, детские хирурги, а также анестезиологи-реаниматологи.

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Первым спецбортом вылетело 100 сотрудников МЧС, а также мобильный госпиталь. Кроме того, сотрудники ведомства сообщали, что более 50 российских спасателей задействованы в Сирии — стране, которая также серьезно пострадала от недавней серии землетрясений.

Большая часть толчков фиксировалась в юго-восточной части Турции на протяжении всего понедельника, 6 февраля. В этот день в стране зарегистрировали порядка 300 афтершоков. Магнитуда самых сильных толчков достигала 7,7.

По данным турецких властей, к середине среды, 8 февраля, только по официальным данным известно о гибели более восьми тысяч человек в этой стране.