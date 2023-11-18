Мир 18 ноября 2023, 07:54 МЧС России доставит еще 30 тонн гумпомощи для сектора Газа Пресс-служба МЧС

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МЧС России доставит еще 30 тонн гумпомощи для населения сектора Газа. Самолет ведомства Ил-76 уже вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш, сообщила пресс-служба МЧС.

Среди гуманитарного груза — продукты и детское питание, матрасы и подушки, средства личной гигиены. Все это передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, а те перенаправят помощь нуждающимся в сектор Газа.

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В министерстве напомнили, что воздушный мост по доставке гумпомощи организовали по указанию президента Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Ранее, 10 ноября, Ил-76 МЧС России доставил в Египет 25 тонн очередной гумпомощи, а до этого, 5 ноября, — 60 тонн.

В Кремле сообщали, что Россия продолжает контактировать с Палестиной, Египтом и Израилем для дальнейшего оказания такой помощи.

Тем временем из палестинского анклава продолжают эвакуировать россиян. Накануне оттуда вывезли около 200 человек.