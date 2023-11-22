Мир 22 ноября 2023, 11:58 МЧС России доставит 40 тонн гуманитарного груза в Армению МЧС России: самолет Ил-76 доставит 40 тонн гуманитарного груза в Армению

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Россия доставит 40 тонн гуманитарного груза в Армению. Помощь организовали по указанию президента Владимира Путина и по поручению правительства. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Помощь направят людям, которым пришлось покинуть территорию Нагорного Карабаха. Груз доставит борт Ил-76 МЧС России.

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Самолет уже вылетел из аэропорта Жуковский в воздушную гавань Еревана. В гуманитарную помощь вошли продукты питания, одеяла, передвижная электростанция.

Армения и Азербайджан несколько лет не могли заключить мирный договор. Все решилось после антитеррористической операции в Нагорном Карабахе в сентябре. В результате контроль над спорной территории вернулся к Азербайджану. Многим жителями непризнанной территории пришлось покинуть ее.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия предложила помощь по организации мирных переговоров. Однако предложение осталось на стадии обсуждения.