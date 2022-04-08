МЧС России доставило на Украину почти 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи

Автоколонны российского МЧС доставили в ДНР, ЛНР и на Украину почти 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«МЧС доставило в Донбасс и на Украину почти 1,2 тысячи тонн гуманитарного груза», — говорится в сообщении ведомства.

Там также рассказали, что колонна в составе 115 большегрузов доставила в регион бутилированную воду, консервы, детское питание, предметы первой необходимости, строительные материалы, передвижные электростанции и кабельно-проводниковую продукцию для первоочередного обеспечения жизнедеятельности населения.

Также МЧС доставило на места более 30 полевых кухонь и более 100 печей для организации горячего питания и обогрева в пунктах оказания помощи.

Кроме того, МЧС РФ продолжает работу по выдаче единовременных выплат жителям на взятых под контроль украинских территориях. В настоящее время от граждан принято более четырех тысяч заявлений. Выплаты в размере 10 тысяч рублей получили более 3500 пенсионеров и бюджетников.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа Росгвардии предотвратили попытку теракта на месте выдачи гуманитарной помощи мирным жителям в Киевской области.