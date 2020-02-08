МЧС отправило в Китай самолет с гуманитарной помощью

Гуманитарную помощь стали собирать по поручению Владимира Путина. 6 и 7 февраля подразделения МЧС разных регионов страны сформировали 183 кубометра гумпомощи: медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.

«В 13.33 мск самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарным грузом вылетел в Китай», — рассказали в министерстве.

Для больных коронавирусом в Ухане построили дополнительный госпиталь на 1,5 тысячи мест. Работать там будут около 2 тысяч врачей. Больница уже оборудована всем необходимым, а в каждой палате есть отдельная ванная комната.

В данный момент количество инфицированных во всем мире достигло 34 тысяч человек. Из них 722 — с летальным исходом.