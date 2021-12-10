МЧС отправило в ЮАР самолет с вирусологами и мобильной лабораторией

В ЮАР отправили российский самолет с вирусологами и мобильной лабораторией для борьбы с коронавирусной инфекцией. Борт МЧС вылетел вечером 10 декабря из Раменского.

Ил-76 поднялся в воздух в 21:16, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС. Из Раменского он проследует в Волгоград, а оттуда — в Кейптаун.

Самолет МЧС доставит в ЮАР мобильную лабораторию Роспотребнадзора. Сопровождать ее будут вирусологи, эпидемиологи и врачи нескольких ведомств.

Новый штамм коронавируса «омикрон» впервые выявили на юге Африки в ноябре 2021 года. Вариант SARS-CoV-2 начал распространяться по другим странам, а в ЮАР стал доминирующим.

В России пока зафиксировали четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов. Заразившихся пациентов по-прежнему двое.