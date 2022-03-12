МЧС назвало срок полного разминирования ДНР

Полное разминирование Донецкой народной республики может занять десятки лет. Об этом сообщили «Донецкому агентству новостей» в МЧС республики.

«Учитывая площадь освобождаемых территорий, плотность минирования и количество неразорвавшихся снарядов, для разминирования понадобится немало времени, возможно, даже несколько десятков лет», — рассказали в ведомстве.

Ранее Министерство обороны РФ показало карту с новыми районами, которые за последние сутки перешли под контроль Вооруженных сил России и подразделений Народной милиции ДНР. Ополченцы при огневой поддержке российских сил продвинулись вперед. Военные ДНР взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай, а также блокировали Новоандреевку с юга и востока. Ополченцы продвинулись в глубину на девять километров.

Вооруженные силы РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка. Российские военные продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с войсками ДНР. За сутки продвинулись на 21 километр.