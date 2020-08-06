МЧС направило на помощь в Бейрут четвертый самолет. Видео

В Бейрут из Саратова вылетел четвертый самолет МЧС России со специалистами Роспотребнадзора на борту. Ил-76 доставит в Ливан оборудование для лаборатории по выявлению COVID-19. Спасатели сняли погрузку техники на видео.

«6 августа в 04:53 самолет Ил-76 МЧС России вылетел из города Саратова в Ливан. На борту Ил-76 МЧС России — 15 специалистов Роспотребнадзора и необходимое оборудование для развертывания лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы спасательного ведомства.

Все российские специалисты, которые отправились в Ливан, для безопасности укомплектованы специальными защитными костюмами и средствами защиты, ведь коронавирус еще не отступил.

Накануне в Бейрут на трех самолетах МЧС прибыли более 100 российских врачей, спасателей, психологов и кинологов с собаками для поиска людей под завалами после взрыва. С собой специалисты привезли автономный аэромобильный госпиталь. Всего авиация МЧС совершит пять рейсов в Ливан.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. Сдетонировало более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. В результате ЧП погибли более ста человек. Число жертв взрыва может вырасти, так как спасатели продолжают разбирать завалы. Пострадали около четырех тысяч человек