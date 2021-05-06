МЧС Киргизии рассказало о сотнях разрушенных зданий во время конфликта с Таджикистаном

В результате конфликта Киргизии с Таджикистаном в стране было разрушено более 200 жилых домой и объектов инфраструктуры. Жителям власти пообещали возместить нанесенный материальный ущерб.

«По подсчетам МЧС было разрушено 136 домов и 84 объекта: из них, одна школа, один фельдшерско-акушерский пункт, один детский сад, один медицинский пункт, одна стоматология, две аптеки, одна библиотека, 27 АЗС, 34 магазина, пять столовых, три ресторана, а также семь государственных зданий», — сообщили в МЧС Киргизии.

Более 60 тысяч жителей Баткенской области Киргизии, где проходили вооруженные нападения, покинули свои дома.

Во время конфликта двух стран погибли около 35 граждан Киргизии, пострадали около 180 человек. Первые два дня мая в стране были объявлены днями траура.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел 29 апреля. В какой-то момент он перерос в вооруженное противостояние военных. Столкновения продлились более шести часов. В результате погибли порядка 50 человек с обеих сторон, еще более 200 пострадали. Отвод войск Таджикистаном и Киргизией от границы завершился 3 мая.