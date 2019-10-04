МЧС Армении закупит российские вертолеты
Глава МЧС Армении Феликс Цокалян рассказал о планах Еревана приобрести вертолеты российского производства для транспортировки спасателей и борьбы с пожарами, сообщил сайт RT.
По словам Цокаляна, Армения нуждается в больших вертолетах, которые могут транспортировать не менее 10 человек.
«Сейчас этот вопрос решается правительством <…> Речь идет примерно о четырех российских вертолетах, это хорошие вертолеты», — рассказал он.
Однако назвать конкретные сроки поставок техники Цокалян не смог.