МЧС Армении закупит российские вертолеты

По словам Цокаляна, Армения нуждается в больших вертолетах, которые могут транспортировать не менее 10 человек.

«Сейчас этот вопрос решается правительством <…> Речь идет примерно о четырех российских вертолетах, это хорошие вертолеты», — рассказал он.

Однако назвать конкретные сроки поставок техники Цокалян не смог.