  • МЧС Армении закупит российские вертолеты

    04 октября 2019, 20:20

    Ирина Нагайникова

    Глава МЧС Армении Феликс Цокалян рассказал о планах Еревана приобрести вертолеты российского производства для транспортировки спасателей и борьбы с пожарами, сообщил сайт RT.

    По словам Цокаляна, Армения нуждается в больших вертолетах, которые могут транспортировать не менее 10 человек.

    «Сейчас этот вопрос решается правительством <…> Речь идет примерно о четырех российских вертолетах, это хорошие вертолеты», — рассказал он.

    Однако назвать конкретные сроки поставок техники Цокалян не смог.