Российский вертолет сбили в Армении

Российский вертолет упал в Араратской области Армении. Об этом со ссылкой на МЧС сообщил сайт «Sputnik Армения». Крушение, как утверждают в ведомстве, случилось недалеко от границы с Азербайджаном.

Факт крушения российского вертолета подтвердили в Минобороны России. В военном ведомстве отметили, что вертолет сопровождал автоколонну российский военной базы в Армении. Крушение случилось в результате обстрела из ПЗРК с земли.

«В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении», — сказано в сообщении Минобороны России.

В результате атаки два человека погибли, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести, заявили в Минобороны. Теперь командование 102-й военной базы России начало разбирательство, чтобы выяснить, кто сбил российский вертолет.

Война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября. Уже второй месяц бои на линии соприкосновения не прекращаются ни на день. Стороны несколько раз договаривались о гуманитарном перемирии, но каждый раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. С первых дней конфликта Азербайджан открыто поддерживает Турция.