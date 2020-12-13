McDonald’s открыл парикмахерскую. Там сделают прическу, как у Бекхэма в 90-е

Компания назвала одну из стрижек Golden M. На ее создание вдохновила культовая мужская прическа 1990-х. Например, с ней ходили Дэвид Бекхэм и Леонардо Ди Каприо.

«Когда мы поняли, что люди носят наши „золотые арки“, мы должны были действовать», ― рассказал директор по маркетингу McDonald’s Sweden Стаффан Экстам.

Характерные черты стрижки: длинная челка, разделенная прямым пробором и обрамляющая лицо.

«Мы открыли наш салон не только для того, чтобы охранять наш символ, но и чтобы сделать его популярным для всех», — добавил Стаффан Экстам.

Парикмахерская посвящена любимым амбассадорам McDonald’s. Представители компании пообещали помогать им поддерживать их Golden M в идеальном состоянии. По словам директора по маркетингу McDonald’s Sweden, даже пандемия коронавируса не помешает планам.

Парикмахерская открылась в Стокгольме. За два часа после онлайн-запуска потенциальные посетители забронировали все встречи в салоне с известным стилистом Адамом Лукачем. Компания также провела несколько виртуальных мастер-классов, на которых дала уроки стрижки и укладки.

Тем, кто решится на прическу Golden M, пообещали бесплатный бигмак через приложение Golden M Detector.

«Золотые арки» — распространенное название логотипа McDonald’s, который представляет собой стилизованное изображение первой буквы бренда.