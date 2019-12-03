McDonald`s опубликовал инструкцию по правильному поглощению бургеров

Инструкция состоит из четырех частей и, на первый взгляд, должна работать. Первым шагом любителям обеда от McDonald`s предлагают купить комплексный обед из напитка, картофеля и бургера, вторым — открыть коробку с бургером и насадить бокс через специальное отверстие на трубочку, торчащую из стакана с колой. Как на рисунке.

Источник фото: Instagram

Пользователи, которые решили последовать инструкции (есть и такие), доложили, что это и правда работает. В коробке с бургером для такого расположения бокса даже обнаружилось специальное отверстие.

Следующим шагом сотрудники сети предлагают в одну руку взять стакан с наколотым на трубочку бутербродом, в другую — пакетик с картошкой-фри. Картофель нужно аккуратно высыпать на свободную половинку открытой коробки с бургером. Так, кстати, еще и уравновесится тяжесть обоих половинок бумажной коробки.

Источник фото: Instagram

Когда все получится, обедом можно наслаждаться прямо на ходу, держа его в одной руке. Так утверждают сотрудники сети.

Реальность оказалась сложнее, чем картинка. Поклонники фастфуда сразу отметили, что нанизанная на соломинку конструкция получается очень неустойчивой. Под весом наполненной коробки соломинка гнется, переламывается напополам и бургер с картофелем оказывается на полу.

Самые рассудительные посоветовали просто сложить еду на тарелку. А другие — питаться домашней едой, а не ходить в фастфуды.