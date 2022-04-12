Mazda приостановит заводы в Японии из-за нехватки запчастей

Компания Mazda планирует на несколько дней остановить работу заводов в Японии. Это связано с нехваткой запчастей из Китая. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

В Китае произошла новая волна заболеваемости коронавирусом, в связи с этим возникли проблемы с поставками.

«Распространение коронавирусной инфекции в Китае привело к трудностям с закупкой некоторых важных автомобильных комплектующих», — рассказали в компании.

Также представители бренда пообещали принять меры, чтобы сложившаяся ситуация как можно меньше повлияла работу компании.