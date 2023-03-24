Мир 24 марта 2023, 18:08 МАЗ и БелАЗ попали под санкции США Власти США ввели санкции против белорусских физлиц и компаний, включая МАЗ и БелАЗ Pixabay

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Власти США ввели очередные санкции против физлиц и компаний из Белоруссии. Под ограничения среди прочих попали БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ). Полный список опубликовали на сайте американского Минфина.

Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон заявил, что администрация президента Белоруссии Александра Лукашенко якобы получает значительные доходы от деятельности ведущих предприятий страны. К таким в США причислили заводы МАЗ и БелАЗ. Против них Штаты и ввели санкции.

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По данным ведомства, в ограничительные списки внесли 14 граждан Белоруссии. Среди них — председатель ЦИК республики Игорь Карпенко, секретарь комиссии Елена Балдовская, историк Денис Дук и другие. В Минфине добавили, что ввели санкции и в отношении самолета, которым пользуется для международных визитов президент Александр Лукашенко.

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В начале марта американский Минторг внес в санкционные списки 37 компаний из разных стран, включая Белоруссию, Китай и Россию. Решение объяснили тем, что эти организации якобы представляют угрозу национальной безопасности США.