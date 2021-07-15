Маврикий открыл границы для туристов

Власти островного государства Маврикий решили открыть границы для туристов из других стран. Об этом сообщил ТАСС.

ИА НСН напомнило, что Маврикий оставался практически полностью закрытым с марта прошлого года из-за пандемии. Представитель российского посольства на Маврикии рассказал, что туристы из РФ смогут посещать страну с 15 июля. Преимущество будет у тех, кто привился вакциной «Спутник V».

«Тем россиянам, кто не имеет прививки от коронавируса, предстоит пройти 14-дневный карантин в номере своего отеля. После истечения двух недель и сдачи двух тестов на COVID-19 туристы могут свободного перемещаться по островному государству», — добавил дипломат.