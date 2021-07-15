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    15 июля 2021, 21:29

    Маврикий открыл границы для туристов

    Артур Блянихов

    Власти островного государства Маврикий решили открыть границы для туристов из других стран. Об этом сообщил ТАСС.

    ИА НСН напомнило, что Маврикий оставался практически полностью закрытым с марта прошлого года из-за пандемии. Представитель российского посольства на Маврикии рассказал, что туристы из РФ смогут посещать страну с 15 июля. Преимущество будет у тех, кто привился вакциной «Спутник V».

    «Тем россиянам, кто не имеет прививки от коронавируса, предстоит пройти 14-дневный карантин в номере своего отеля. После истечения двух недель и сдачи двух тестов на COVID-19 туристы могут свободного перемещаться по островному государству», — добавил дипломат.