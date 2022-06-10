Матвиенко заявила, что в России нет «западофобии»

Россия готова к преодолению конфронтации с Западом, но в стране нет «западофобии», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она написала в блоге на сайте Совфеда.

Россия и Запад обречены на взаимодействие, ведь все живут на одной планете, отметила глава верхней палаты парламента. Однако Матвиенко выразила сожаление, что на Западе не хотят этого понимать. Но Россия, по ее словам, готова преодолеть эти разногласия.

«В России „западофобии“ нет. Мы готовы к преодолению нынешней конфронтации, но, естественно, не в ущерб нашим интересам», — написала спикер Совфеда.

Матвиенко процитировала русского социолога Николая Данилевского, который в XIX веке писал, что Европа видит в Руси не просто «чужое», а еще и «враждебное» начало. Она привела слова Данилевского, что Европа чувствует твердость «ядра русской цивилизации», и потому намерена «во что бы то ни стало» не дать ему пустить корни «вглубь и вширь».

«Сказанное не означает, что я призываю закрыться и ненавидеть Запад», — отметила Матвиенко.