Мир 09 февраля 2023, 08:07 Матвиенко указала Киеву на единственный выход из кризиса Матвиенко: шансы одержать победу над Россией на полях сражений у киевского режима нулевые РИА «Новости»

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что обещания президента США Джо Байдена Киеву о долгосрочной поддержке приведут Украину к гибели. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Поскольку шансы одержать победу над Россией на полях сражений у киевского режима нулевые, то заявление американского президента обрекает Украину и ее народ на заклание», — написала она.

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Матвиенко подчеркнула, что уже сейчас Украина все ближе к черте, за которой она рискует полностью и бесповоротно потерять государственность. Она отметила, что ВСУ несут большие потери, экономика страны рушится, а люди убегают.

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«Ради чего? Во имя интересов США и их союзников? Стремления Запада к сохранению мировой гегемонии?» — задалась Матвиенко вопросом.

Ранее спикер Совфеда заявила, что Россия готова к переговорам, Киеву стоит лишь проявить заинтересованность.