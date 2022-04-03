Матвиенко сказала, что союз России и Армении прошел проверку на прочность

Отношения Российской Федерации и Армении прошли проверку на прочность, между странами развивается торговый, культурный и экономический диалог. Об этом в поздравительной телеграмме, приуроченной к 30-летию дипломатических отношений между странами, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Сенатор поздравила главу Национального собрания Алена Симоняна и весь депутатский корпус, отметив, что круглая дата в отношениях между странами положила начало новому этапу межгосударственной дружбы.

«За прошедшие десятилетия отношения России и Армении накопили уникальный совместный опыт, развили политический диалог. Нет сомнений, что мы продолжим укрепление добрососедских отношений во имя процветания, мира и справедливости», — говорится в телеграмме Матвиенко.

Ранее в Ереване прошла акция, посвященная поддержке российских вооруженных сил в спецоперации на Украине.