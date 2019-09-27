Матвиенко рассказала о разочаровании президентством Зеленского

«Сейчас начало появляться разочарование, вызванное его бездействием, за которое он уже несет персональную ответственность», — заявила Матвиенко.

Председатель Совфеда заявила, что от Зеленского ждали прекращения обстрелов в Донбассе, снятия экономической блокады. Он должен был представить свою дорожную карту поэтапного выполнения Минских соглашений. Однако этого не произошло.

Она добавила, что Зеленский должен представить свою «принципиальную позицию», несмотря на противников, в том числе «националистов, вскормленных экс-президентом Украины Петром Порошенко», сообщила «Свободная пресса».