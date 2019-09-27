  • Матвиенко рассказала о разочаровании президентством Зеленского

    27 сентября 2019, 14:29

    Ольга Чеснокова

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА «Новости» рассказала о разочаровании президентством украинского лидера Владимира Зеленского. Российского политика расстроило его бездействие.

    «Сейчас начало появляться разочарование, вызванное его бездействием, за которое он уже несет персональную ответственность», — заявила Матвиенко.

    Председатель Совфеда заявила, что от Зеленского ждали прекращения обстрелов в Донбассе, снятия экономической блокады. Он должен был представить свою дорожную карту поэтапного выполнения Минских соглашений. Однако этого не произошло.

    Она добавила, что Зеленский должен представить свою «принципиальную позицию», несмотря на противников, в том числе «националистов, вскормленных экс-президентом Украины Петром Порошенко», сообщила «Свободная пресса».