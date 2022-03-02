Матвиенко: для победы России необходимы единство общества и политических партий

Единство общества, политических партий и консолидация народа необходимы для победы России во время специальной операции на Украине. Об этом в своем блоге на сайте парламента написала член Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Главное, что нужно для победы, — консолидация, сплочение, всех партий, единство нашего общества, наших рядов, общественных организаций, политических сил», — написала Матвиенко.

Также она сравнила происходящее на Украине с событиями в гитлеровской Германии и оккупированных ей странах.

«Налицо главные его компоненты: тотальный контроль над СМИ, доведенная до расизма, преследования и гонения русофобия», — заявила сенатор.

Матвиенко напомнила, что Россию ждет серьезная проверка на прочность из-за наложенных санкционных ограничений, но страна все выдержит.

«Мы выстоим, выдержим, потому что на нашей стороне историческая справедливость, историческая правда, потому что мы любим Отечество», — заключила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о запасе прочности отечественной экономики.