Матвиенко дала прогноз по отношениям РФ и США

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с RT заявила, что отношения России и США развиваются благоприятно. Это показал визит в Москву в Москву американского замгоссекретаря Виктории Нуланд.

По словам Матвиенко, сейчас не стоит ждать «каких-то серьезных решений и договоренностей» между двумя странами. Однако то, что США готовы к переговорам — это хороший знак.

«Но шаг за шагом, постепенно мы все равно будем выходить на договоренности. Тем более что и Соединенные Штаты [необходимость диалога] осознают», — сказала она.