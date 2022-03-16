Захарова заявила, что западные журналисты игнорируют российские материалы о Донбассе

Западные журналисты физически «не дают себе возможности взглянуть правде в глаза» и ознакомиться с материалами о Донбассе, которые предоставляет российская сторона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на презентации информационной брошюры «25 вопросов о Крыме».

«Они [на Западе] взрастили десятки тысяч журналистов, которые научились не видеть проблемы и отворачиваться. Они взрастили по большому счету тысячи общественников, гуманитарщиков, которые научились не замечать, что есть проблемы с убийством детей, с разрушением гражданской инфраструктуры», — приводит ее слова ТАСС.

В качестве примера дипломат привела случай с журналисткой американской телекомпании CNN. По словам Захаровой, на полях дипломатического форума в Анталье к ней подошла корреспондентка телеканала и спросила о ситуации на Украине. Захарова показала ей текст на английском, в котором была представлена официальная позиция России. При этом журналистка CNN отказалась смотреть предложенные ей фотографии.

«Я первый раз увидела, как журналист, задавая вопрос, отворачивается от тех материалов, которые ему предоставляют», — указала представитель МИД РФ.

Политический аналитик Иосиф Дискин выразил мнение, что западные средства массовой информации в попытках очернить Россию в специальной операции на Украине теряют человеческий облик.