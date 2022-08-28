ФБР рассекретило материалы, связанные с обыском в поместье экс-президента США Дональда Трампа во Флориде, но они оказались нечитабельны. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

Прочитать опубликованные документы оказалось невозможно — они полностью закрашены черным цветом.

Сын экс-президента Дональд Трамп — младший опубликовал в своих соцсетях шуточное видео с нынешним лидером страны Джо Байденом. На нем пожилой политик пытается взойти по строкам документа, как по лестнице, но все время спотыкается и падает.

Ранее стало известно, что суд во Флориде может согласиться с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом о назначении независимого эксперта для оценки части изъятых у него при обыске документов. При этом окончательного решения по этому вопросу нет.

В начале августа в поместье бывшего резидента Белого дома прошли обыски. Сотрудники ФБР изъяли у Трампа 11 комплектов секретных документов. Следственные мероприятия вызвали большой резонанс в США. Сторонники экс-президента считают, что его пытаются устранить до начала следующих выборов главы государства.